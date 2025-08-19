Parma, Sorensen si presenta: “Posso interpretare tutti i ruoli del centrocampo. Ecco a chi mi ispiro”

19/08/2025 | 13:00:49

Il neo acquisto del Parma (trattativa svelata alle 10,02 del 10 agosto da una fonte danese), Oliver Sorensen, si è presentato ai microfoni della stampa presente al Mutti Training Center di Collecchio. Di seguito, l’estratto delle sue prime dichiarazioni: “Ho già giocato alcune partite in Danimarca. La sostanziale differenza è la temperatura. In Danimarca c’era molto più fresco e qui ho patito il caldo. Sento che sono pronto e che sono il benvenuto in questo club”. Sul ruolo ideale: “Penso di avere le qualità per giocare in ogni ruolo del centrocampo. Penso che la mezzala sinistra sia più votata alla spinta. Ma penso di poter giocare in tutti e tre i ruoli del centrocampo”. Su come farsi apprezzare da Cuesta: “Cercherò di dare sempre il massimo per la squadra. Farò tutto ciò che vuole l’allenatore, tutto ciò che mi chiederà. Darò il mio contributo. Ovviamente prima di questo devo ambientarmi con la Serie A e il calcio italiano, ma sento che mi sono già adattato bene”. Sul suo idolo: “Quando ero un bambino il mio idolo era Yaya Toure. Poi, crescendo, ho iniziato ad ammirare Tomas Delaney, cerco di ispirarmi a lui e giocare come lui”. Sulla prima gara contro la Juventus: “Sarà ovviamente speciale. Ho già parlato con alcune persone di questo e mi hanno detto che giocare contro la Juve non è una cosa ordinaria. Penso che sarà un’emozione incredibile domenica. Sarà speciale fare il mio esordio in Serie A contro la Juventus. Non sarà una partita come le altre”.

Foto: sito Parma