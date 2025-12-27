Sorensen lancia il Parma e inguaia la Fiorentina. Corvi super: finisce 1-0 al Tardini

27/12/2025 | 14:27:53

La Fiorentina, dopo il successo con l’Udinese, torna nel baratro. Nella sfida salvezza, il Parma vince 1-0 al Tardini e inguaia i viola, allontanando la zona salvezza. Fiorentina che non ha neanche demeritato, ma non riesce a reagire dopo la rete subita. Primo tempo avaro di emozioni, poche chance da entrambi i lati.

Nella ripresa, altra partita.

Si sblocca subito la partita ad inizio del secondo tempo con il Parma che passa in vantaggio grazie alla rete di Sorensen. Troppo in ritardo Parisi sul cross di Britschgi che pesca in mezzo Pellegrino. L’attaccante argentino sbuccia ma da dietro non sbaglia di testa il centrocampista danese. La Fiorentina c’è, non si scompone, ma non riesce a trovare il gol. Kean e Fagioli impegnano Corvi. Lo stesso portiere è miracoloso anche su Mandragora e nel recupero su Gudmundsson. Vince il Parma, che sale a 17 punti, la Fiorentina resta ultima a 9 punti.

Foto: sito Parma