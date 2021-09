Soppy: “Contento di essere all’Udinese, ho sentito subito la fiducia del club. Molina? La concorrenza aiuta”

L’Udinese quest’oggi, oltre Beto, ha presentato anche Brandon Soppy, difensore francese prelevato dal Rennes. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Ringrazio il direttore. Sono molto contento di essere qua. Ho sentito subito fiducia del club. Secondo me, le mie caratteristiche migliori sono la tecnica e la velocità, ma anche i contrasti. Concorrenza con Molina? Sarà molto difficile perchè Molina è molto bravo, ma nel calcio la concorrenza è fondamentale. Aiuta molto i giocatori. Il giocatore che più mi ha impressionato è De Maio perchè è un grande lavoratore che dà molti consigli sia in partita che in allenamento. Lo considero un fratello maggiore. Il campionato italiano è molto fisico e pieno di contrasti. L’Udinese gioca molto bene. Ha ottimi giocatori. In questa stagione faremo bene. Io sono sicuro che migliorerò difensivamente. Udine è una città bella e calma, ideale per lavorare. I tifosi sono molto attivi sui social e non vedo l’ora di incontrarli durante le partite. Gotti mi ha fatto un’ottima impressione. E’ molto felice del mio arrivo. Soprattutto, è molto aperto ad aiutare i giovani. Il mister è bravissimo”.

Foto: Twitter Udinese