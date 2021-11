Sono Pepito, scusate il ritardo: la Spal ai suoi piedi

Giuseppe Rossi torna protagonista. Nel pomeriggio ha regalato alla Spal il successo in casa del Cosenza con un colpo di testa al minuto 58. Pepito è tornato a segnare in Italia dopo ben 1301 giorni: l’ultima rete risale infatti al 6 maggio 2018 contro la Fiorentina quando ancora vestiva la maglia del Genoa. Una rete arrivata alla seconda presenza con i ferraresi che ora potranno godere delle qualità indiscutibili di un giocatore tormentato fin troppe volte in carriera dagli infortuni.

FOTO: Instagram Spal