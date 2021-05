Sondaggio: secondo il 74% dei votanti Kanté merita il Pallone d’oro

Per l’ennesima volta è stato il man of the match. N’Golo Kanté ha vinto la Champions League con il Chelsea essendo l’uomo partita con la solita prestazione sontuosa. Secondo il 74% dei votanti il francese merita il Pallone d’oro, anche se mancano anche gli Europei e il centrocampista ex Leicester li può conquistare con la Francia.

Secondo voi, Kanté merita il Pallone d’oro?

Sì 74%

No 26%

Foto: Twitter Chelsea