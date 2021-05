Sondaggio: secondo il 68% dei votanti l’Inter non festeggerà lo scudetto in questo turno di campionato

L’Inter è a un passo dallo scudetto, la vittoria a Crotone ha avvicinato il titolo ai nerazzurri, ma per l’aritmetica manca il risultato dell’Atalanta di oggi. Una non vittoria della Dea, infatti, garantirebbe lo scudetto all’Inter in questo turno di campionato. Secondo il 68% dei votanti però non sarà oggi che l’Inter festeggerà.

Secondo voi, l’Inter festeggerà lo scudetto in questo turno di campionato?

No – 68%

Sì – 32%

Foto: Twitter Inter