Sondaggio del Nantes per Cömert

Inizialmente titolare nella prima parte della scorsa stagione, il difensore centrale svizzero del Valencia, Eray Cömert, non ha avuto la stessa regolarità in termini di gioco dopo il Mondiale in Qatar. Secondo Foot Mercato, il calciatore potrebbe partire: su di lui c’è il Nantes , che starebbe pensando a lui per compensare la partenza di Andrei Girotto, direzione Arabia Saudita. Il club chiede 3 milioni di euro per liberarlo dai restanti tre anni di contratto.

