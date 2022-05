Soncin: “Contro la Salernitana preso un gol su un episodio fortuito. Il futuro? È domani”

Andrea Soncin, allenatore del Venezia, ha presentato la sfida contro il Bologna che attende i suoi: “Abbiamo cercato di ricaricarci fisicamente ed emotivamente, perché ci aspetta una gara in casa dove dobbiamo mettere orgoglio e dobbiamo comunque provare di tutto per dare una gioia ai nostri tifosi. Le energie poi se c’è qualcosa che spinge dal cuore quelle vengono fuori, l’obiettivo è quello.

Come ho visto la squadra giovedì? Eravamo partiti bene, il gol della Salernitana arriva da un episodio fortuito, nonostante questo abbiamo cercato di mantenere il possesso, non andando però in verticale come avevo chiesto, anche per merito degli avversari. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, ci è mancato forse un po’ di coraggio, messo in mostra a tratti nel secondo tempo. Il coraggio non dipende da schemi e moduli, lo abbiamo messo in campo a tratti anche contro la Juventus.

Per quanto riguarda il futuro è domani, è la partita con il Bologna, dove dobbiamo mettere in campo orgoglio e volontà indipendentemente dalla classifica. Chi fa questo lavoro è spinto anche da passione, che muove tutte le persone che ci seguono, domani servirà l’orgoglio. Io dopo che sono arrivato ho visto una squadra che ha cercato di dire la sua contro la Juventus e contro la Salernitana che è la più in forma del campionato. La voglia c’è, ho visto una squadra viva e questo ce lo dobbiamo portare fino all’ultimo secondo, in primis per i tifosi“.

Foto: Instagram Soncin