Son saluta il Tottenham: “È la scelta più difficile della mia carriera”

02/08/2025 | 10:56:41

Heung-min Son lascerà il Tottenham Hotspur al termine dell’estate. Il capitano e simbolo degli Spurs ha ufficializzato la sua decisione in conferenza stampa da Seoul, dove la squadra è in tournée, annunciando l’addio con un anno di contratto ancora in essere. Dopo dieci stagioni a Londra, il fuoriclasse sudcoreano ha scelto di chiudere la sua lunga avventura in maglia bianca con un trofeo appena conquistato: l’Europa League, vinta a maggio contro il Manchester United (1-0). “Quando sono arrivato a nord di Londra ero solo un ragazzo e non parlavo nemmeno inglese. Ora me ne vado da uomo, con il cuore pieno di gratitudine”, ha raccontato Son davanti ai giornalisti. “È stata la decisione più dura che abbia mai preso, ma sento di aver dato tutto ciò che potevo a questo club. Mi sento orgoglioso di ciò che ho fatto qui. Ora è il momento di trovare un nuovo ambiente, di affrontare una sfida diversa”. Il numero 7 ha poi parlato anche del rapporto con i compagni: “Hanno accettato la mia scelta. Non è stato semplice dirglielo, passo più tempo con loro che con la mia famiglia, visto che stiamo insieme per 5 o 6 ore al giorno. C’era delusione, ma anche felicità per me”.

Foto: insta Son