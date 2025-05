Son: “Partita importante per cambiare la stagione e la storia del Tottenham”

20/05/2025 | 21:01:35

L’attaccante e capitano del Tottenham, Son, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Manchester United, finale di Europa League.

Queste le sue parole: “È un momento molto emozionante. Ovviamente credo che raggiungere la finale sia un grande passo in avanti, ma il lavoro non è ancora finito. Siamo emozionati e felici, ma è l’ultimo sforzo e dobbiamo farcela. Potremmo sicuramente cambiare tutta la stagione. In Premier non siamo bravi abbastanza rispetto a dove siamo. Ma quello che desideriamo sono i trofei. C’è una grande occasione di cambiare la stagione e anche la storia del club. Siamo emozionati ed è quello che desideriamo”.

Foto: twitter Tottenham