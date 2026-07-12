Sommer torna tra i pali: l’ex Inter riparte dal Club Brugge

12/07/2026 | 23:12:35

Yann Sommer riparte dal Club Brugge, come riportato da Sacha Tavolieri. L’estremo difensore sta per sbarcare in Belgio dopo la separazione con l’Inter, proprio nelle scorse ore il portiere aveva postato sui social un post nel quale annunciava il ritorno aglie allenamenti, a questo punto un preludio a quella che sarà la nuova occasione in carriera. Il club belga ha raggiunto un accordo di massima con l’ex Inter e l’affare dovrebbe concludersi nelle prossime 48-72 ore.

Foto: Instagram Sommer

