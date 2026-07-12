Sommer torna ad allenarsi: “Stessa mentalità, stessa passione”

12/07/2026 | 21:40:23

Dopo la separazione con l’Inter, Yann Sommer torna ad allenarsi e aspetta di capire meglio quale sarà il suo futuro. Il portiere si sta allenando sodo in questi ultimi giorni, la volontà è sempre quella di restare in forma e per farsi trovare pronto in vista della prossima stagione, in caso di chiamata da qualche club. “22esima pre-season. Stessa mentalità. Stessa passione” ha scritto sul suo profilo Instagram.

foto x inter