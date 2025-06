Sommer: “Siamo pronti per il Mondiale. Non vedo l’ora di giocare”

12/06/2025 | 13:20:16

Yann Sommer, portiere dell’Inter, ha parlato da Lis Angeles dove l’Inter giocherà il Mondiale per Club.

Le sue parole: “E’ stato un volo lungo, ora non vediamo l’ora di iniziare la fase a gironi e di essere qua a Los Angeles e di vedere come sarà questa competizione. Sarà importante, abbiamo una buona preparazione per affrontare questa partita e questi avversari. Non li conosciamo così bene, ma ci prepareremo al meglio”.

Una battuta anche sullo stadio che ospiterà il match: “Bello stadio, spero ci sarà anche una bella atmosfera e spero anche una bella partita”.

Foto sito Inter