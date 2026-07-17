Sommer si presenta al Brugge: “Ho ancora motivazioni, qui si può lavorare serenamente”

17/07/2026 | 22:04:23

Yann Sommer è il nuovo portiere del Brugge.

L’ex Inter si è presentato al club belga (resterà comunque in nerazzurro visto i colori del club): “Ci sono stati molti motivi per scegliere il Club Brugge. Ho avuto delle ottime conversazioni con la società e con il consiglio di amministrazione. In fin dei conti, è sempre una questione di sensazioni. Sono arrivato qui e ho visto il centro di allenamento; avevo anche assistito ad alcune partite precedenti del Club. Per questo motivo, conoscevo il loro stile di gioco e ho avuto una piacevole conversazione con l’allenatore. Poi è arrivata quella sensazione, e mi ha detto che sarebbe stato il passo giusto per me. Qui è tutto perfetto per lavorare bene, crescere e fare una buona stagione. È bello essere qui”.

Nel frattempo, Sommer ha completato due sessioni di allenamento con il gruppo. “Per me, ora è importante conoscere tutto come nuovo giocatore. Assaporare un po’ l’atmosfera, vedere com’è nello spogliatoio e così via. Ovviamente, cerco anche di trasmettere la mia esperienza alla squadra e di aiutare tutti se posso. Ma il mio primo obiettivo è quello di essere un buon portiere per il Club Brugge”.

Malgrado i 37 anni, Sommer fa capire di avere ancora molte motivazioni: “Mi sono sempre detto che voglio dare il massimo nella mia carriera, perché un giorno finirà e inizierà una nuova vita. Voglio davvero dare tutto me stesso in questo mondo del calcio. Voglio ancora migliorare, ad esempio modificando piccoli dettagli. Amo fare il portiere, anche dopo 37 anni”.

Sommer ha anche un messaggio per i tifosi del Brugge: “Adoro i tifosi rumorosi; è una delle cose più belle di un club. Lo so per esperienza in Italia e in Germania. Da quello che ho visto dei tifosi del Brugge, sono bravi tifosi e c’è una grande energia nello stadio. Danno davvero qualcosa alla squadra. Lo si è visto durante la Champions League. Hanno dato alla squadra una carica di energia in più. È fantastico”.

Foto: Instagram Sommer