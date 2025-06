Sommer saluta Inzaghi: “Grazie per la fiducia e la passione che hai portato in squadra, ti auguro il meglio”

05/06/2025 | 18:33:02

Attraverso i propri canali social, il portiere nerazzurro Yann Sommer ha voluto salutare così Simone Inzaghi che da ieri è il nuovo allenatore dell’Al-Hilal dopo quatttto anni all’Inter. “Grazie Mister per la fiducia, per i momenti incredibili che abbiamo condiviso e la passione che hai portato in squadra ogni singolo giorno. Ti auguro il meglio per il tuo prossimo capitolo. Grazie, Mister”.

Foto: sito Inter