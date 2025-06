Sommer: “Partita dura, ma abbiamo risposto presente. Ora avanti con la stessa energia”

26/06/2025 | 10:14:04

Dopo la vittoria sull’ostico River Plate, anche Yann Sommer ha voluto sottolineare il peso specifico del successo, sofferto ma meritato. Il portiere svizzero, intervenuto a Inter TV, ha analizzato così la prestazione della squadra: “È stata una partita dura, contro un avversario che gioca con grande intensità e aggressività nei duelli. Ma siamo stati bravi a rispondere colpo su colpo e a fare una bella gara”. Sommer ha poi evidenziato l’unicità del contesto e la voglia del gruppo di fare strada nel torneo: “Non capita spesso di affrontare squadre sudamericane, queste partite sono speciali. I primi giorni qui non sono stati semplici, dopo una stagione lunga, ma ora siamo qui con un obiettivo chiaro: vincere”. Sguardo già rivolto agli ottavi, dove l’Inter affronterà il Fluminense: “Andare avanti è importante per noi e per il club. Servirà un’altra grande prestazione, con la stessa energia. Le condizioni sono un po’ diverse, i campi non sono come quelli a cui siamo abituati, ma dobbiamo adattarci: è un’altra partita da affrontare con concentrazione e determinazione”.

Foto: Instagram Sommer