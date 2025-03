Sommer: “Nel secondo tempo abbiamo sofferto il loro pressing e la fisicità”

Yann Sommer ha commentato a Sky la vittoria dell’Inter sull’Udinese. “Alla fine è stato importante vincere, abbiamo avuto il controllo nel primo tempo, abbiamo fatto due gol. Nel secondo tempo loro hanno fatto un pressing più forte, ma la vittoria è molto importante. Quale parata tra le due è stata più difficile? Non lo so, importante è stato non prendere gol. Non guarderò Milan-Napoli, ci interessa la nostra situazione. Perché siamo calati? Loro sono stati più aggressivi con la loro fisicità, se fai due metri di meno diventa difficile, è una cosa che dobbiamo guardare e fare meglio la prossima”.

Foto: sito Inter