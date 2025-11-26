Sommer-Maignan: gli opposti, le incomprensioni, il mercato e il futuro

26/11/2025 | 14:57:30

Si sono incrociati domenica scorsa nel derby ed è stato un trionfo non soltanto del Milan sull’Inter ma anche di Maignan su Sommer. Non siamo così ingenerosi da montare processi no stop: gli errori fanno parte del lavoro, ci mancherebbe, soltanto che quelli dello specialista svizzero stanno diventando troppi. Ma l’Inter ovviamente non lo può scaricare adesso, rischierebbe di perderlo per l’intera stagione e infatti stasera gli darà fiducia a Madrid. Anche perché passare da Sommer a Martinez non è un discorso che garantisce certezze assolute. Sul futuro bisognerà ragionare, infatti l’Inter ragionerà. La situazione di Maignan è opposta: parliamo del migliore portiere della Serie A, magari in condominio con Svilar che sta spadroneggiando in casa Roma. La scorsa estate il Milan aveva deciso di tenerlo malgrado un contratto in scadenza il prossimo giugno. Adesso il rinnovo sarebbe un passaggio obbligato ed essenziale, se non fosse che in passato ci sono state incomprensioni che hanno lasciato con l’amaro in bocca l’entourage del portiere francese. E da qui bisognerà cercare di ripartire, oggi senza alcun tipo di certezza.

Foto: Instagram Sommer.

