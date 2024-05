Sommer: “La festa scudetto è stata incredibile. Abbiamo una delle difese migliori d’Europa”

L’estremo difensore dell’Inter Yann Sommer, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato dello scudetto da poco conquistato con la maglia nerazzurra, al suo primo anno in Italia. Queste le dichiarazioni del portiere elvetico:

“La festa scudetto? Sono sincero: non avrei mai pensato che potesse essere così incredibile. È stata una giornata lunga, ma vedere le facce felici della gente tra la folla, i bambini, le famiglie, tutta la diversa umanità accomunata dal tifo, è stato speciale. Dovevamo dare qualcosa in cambio a queste persone che ci seguono tutto l’anno”.

Inzaghi le ha chiesto molto lavoro coi piedi? “Sì. Ma ci vuole un po’ di tempo per affinare la costruzione da dietro: nel Bayern non ho fatto in tempo, ma qui dopo qualche mese le cose erano già a posto”.

Pavard-Acerbi-Bastoni: ci sono tante altre difese meglio di questa in Europa? “Di sicuro è una delle migliori. Ed è straordinario avere difensori così davanti a me che lottano come dei pazzi per proteggere la porta. Ma è tutto il lavoro di squadra che è fondamentale”.

Quanto forte è il rimpianto per la Champions? “È stato un grande dispiacere uscire così, ma abbiamo imparato una volta di più quanto contano i piccoli dettagli. E proveremo a fare meglio il prossimo anno”.

Lei giocava con Thuram: pochi pensavano che Marcus avesse questo impatto. “Magari in Bundesliga non era così costante, ma sapevo che era un grande giocatore e poteva ancora crescere molto accanto a compagni così forti. Ha portato tanto alla squadra e sono felicissimo per lui”.

Foto: Instagram Sommer