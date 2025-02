Sommer KO: scatta l’ora di Martinez

Non arrivano di certo buone notizie in casa Inter. L’infortunio di Sommer, infatti, è una vera e propria tegola soprattutto in vista delle gare che verranno. Il portiere svizzero dovrà stare fermo all’incirca 3/4 settimane e le partite che salterà sono davvero molte e soprattutto di notevole importanza: Genoa, Napoli, Monza e Atalanta in campionato, Lazio in Coppa Italia e il doppio appuntamento degli ottavi di finale di Champions League. A scaldare i motori, dunque, è Josep Martinez che, fino a questo momento, ha collezionato una sola presenza con la maglia della Beneamata, ovvero in Coppa Italia con l’Udinese.

FOTO: Instagram Martinez