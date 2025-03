Sommer in gruppo: recuperato per il Feyenoord

Importante notizia in casa Inter. Yann Sommer si è regolarmente allenato in gruppo, indossando un tutore dopo l’intervento chirurgico alla mano. Il portiere svizzero ha bruciato le tappe, a questo punto è lecito pensare che sarà disponibile per la sfida Champions di domani sera in casa del Feyenoord.

Foto: Sommer instagram