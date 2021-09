Sommer: “Il 3-0 dell’Europeo non ci è piaciuto, domani vogliamo fare molto meglio”

Yann Sommer, portiere della Svizzera, alla vigilia della gara contro l’Italia valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022, è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni dell’estremo difensore: “Il 3-0 dell’Europeo non ci è piaciuto. Abbiamo lasciato troppi spazi all’Italia e non ci è piaciuto il modo in cui abbiamo giocato. Quella di domani però sarà una partita diversa, con una nuova formazione e un nuovo commissario tecnico. Vogliamo fare molto meglio. Non è stata una settimana facile con tutte queste assenze. Sarà importante fidarsi l’uno dell’altro”.

Poi su Donnarumma: “Mi piace vedere giocare Donnarumma, ha meritato il premio vinto agli Europei. Ha aiutato l’Italia a vincere il titolo e mi piace molto guardarlo. Certo, per me è uno dei migliori portieri”.

Foto: Twitter Euro2020