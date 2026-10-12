Sommer: “Finale di Champions? Il PSG era più riposato di noi. L’Italia ha fatto un gran colpo con Romano”

12/10/2026 | 11:16:12

Yann Sommer, oggi portiere del Club Brugge, ha parlato ai microfoni della Gazzetta alla vigilia del ritorno a San Siro con l’Inter.

Su Tresoldi, suo compagno di squadra: “Tresoldi, invece, può diventare un grande attaccante europeo, al 100%. È umile, professionale e ha le qualità per giocare in un grande club”.

Su Romano: “A proposito di giocatori tra due nazioni, anche Romano è davvero bravo. Ha un grande talento. L’Italia ha fatto un gran colpo, peccato che non giocherà per la Svizzera”.

Sulle critiche ricevute lo scorso anno: “Fa parte del lavoro del portiere. Ci sono abituato, mi è capitato anche adesso al Bruges. Ho la forza per accettarle e andare oltre”.

Sul rimpianto più grande in nerazzurro: “Quanto ai rimpianti, cerco di non averne. Perdere una finale di Champions è una delusione enorme, ma non fa più male come allora. Il Psg era molto più riposato di noi. Nulla ci toglierà l’orgoglio”.

Su Josep Martinez: “Non ha bisogno dei miei consigli. È un ottimo portiere, con potenziale, e poi un bravissimo ragazzo: avevamo un gran bel rapporto a Milano. Ho visto alcune partite e non sono d’accordo con i giudizi: sta facendo bene, ma giocare nell’Inter è difficile, c’è pressione. Sono felice che abbia questa possibilità e sia andato in nazionale: lo meritava, l’Inter ha investito su di lui”.

Sulle differenze fra la sua Inter e quella attuale: “Sono arrivati giocatori nuovi, di qualità ed esperienza, ma è più o meno la stessa squadra aggressiva, europea. L’Inter ha la qualità per vincere la Champions. Sarà speciale ed emozionante affrontarla, uscire dal tunnel e vedere San Siro spalancarsi: è un’immagine che ho ancora in mente, ma io e i miei compagni cercheremo di rendere la serata difficile”.

Foto: Instagram Sommer