Sommer: “Dopo un primo tempo del genere non si può perdere la partita”

Yann Sommer, portiere dell‘Inter, ha parlato alla Rai dopo la sconfitta contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Peccato perché abbiamo giocato meglio di loronel primo tempo e dovevamo segnare, abbiamo avuto tante occasioni e loro hanno subito una grande pressione – ha esordito -. Adesso dobbiamo tenere la testa alta, mancano 13 partite e sono tante, la prossima la giocheremo sabato in casa, dobbiamo pensare step by step. Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo, ma non è arrivato il gol. Ora testa alla prossima”.

Sulla sofferenza in difesa: “Gli avversari quest’anno hanno maggiori occasioni rispetto all’anno scorso, ma a volte è anche fortuna, sul gol infatti Kolo Muani prende palla in mezzo a quatrro giocatori. Dobbiamo difendere meglio in questo tipo di gare e dopo il primo tempo avremmo dovuto guadagnare almeno un punto”.

Foto: Instagram Inter