Sommer dopo l’operazione: “Grazie per il sostegno. Non vedo l’ora di tornare”

Dopo l’operazione al pollice della mano destra, dai social arrivano le prime parole di Yann Sommer che ringrazia tutte le persone che gli sono state vicino in questo momento delicato e rivolge un pensiero alla sua Inter impegnata questa sera a San Siro contro il Genoa.

Queste le sue parole: “Grazie per tutto il vostro sostegno e gli auguri di guarigione! Sono completamente concentrato sulla riabilitazione e non vedo l’ora di tornare in campo. Incrociamo tutte le dita per la partita di questa sera. Forza Inter”, ha scritto il numero uno nerazzurro su Instagram.

