Sommer: “Differenze tra Inzaghi e Chivu? Comunicazione, carattere e anche le idee in campo”

20/06/2025 | 21:20:33

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport alla vigilia del match valido per la seconda giornata del Mondiale per Club contro l’Urawa Red Diamonds, il portiere dell’Inter Yann Sommer ha parlato delle differenze come allenatori fra Inzaghi e Chivu: “Chivu è un altro allenatore, tantissime cose sono diverse: è diversa la comunicazione, anche sul campo qualche idea è diversa tatticamente. Però è sempre così, è un altro carattere: questo cambia tanto”.

Sulla difesa a zona: “Cambia un po’, però è qualcosa di nuovo: proviamo adesso e vediamo, però fa anche bene cambiare qualcosa come nuova sfida. La condizione fisica? Non è il miglior momento per cambiare qualcosa, siamo alla fine di una lunghissima stagione: è normale che la forma è un po’ così, però quando inizieremo la nuova stagione sarà importante fare una bella preparazione per un’altra stagione lunga. Dovremo essere forti anche negli ultimi 20 minuti, è il nostro obiettivo”.

Foto: Instagram Sommer