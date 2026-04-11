Sommer: “Delusione Champions. Ma vogliamo vincere Scudetto e Coppa Italia. E sarà una grande stagione”

11/04/2026 | 11:06:57

Il portiere dell’Inter, Yann Sommer, ha parlato a Sport Mediaset sul momento dei nerazzurri e sulla stagione in corso.

Queste le sue parole: “Abbiamo lavorato duramente per essere qui e ora a 7 partite dalla fine ci troviamo in una buona situazione. Coppa Italia e campionato sono due grandi obiettivi. In questo momento non pensiamo al traguardo ma analizziamo partita dopo partita. Certo siamo delusi per il percorso in Champions ma se dovessimo vincere Scudetto e Coppa Italia sarebbe una grande stagione”.

Sul futuro: “Sono molto contento di giocare qui, per questo club, per questi tifosi, anche lo stadio mi piace tantissimo. Fin’ora ho fatto tre anni all’Inter ed è stato veramente un bel periodo. Poi penseremo a quello che succederà dopo la fine di questa stagione”.

Infine, Sommer ha espresso anche un parere sulle differenze tra Cristian Chivu e Simone Inzaghi: “Non mi piace fare paragoni. Abbiamo passato dei momenti bellissimi con Simone e adesso con Christian. Chivu è un allenatore che parla tanto con i giocatori, ascolta quello che pensiamo e per noi è molto importante. Dal punto di vista del gioco abbiamo cambiato un po’ rispetto a prima: siamo più verticali”.

Foto sito Inter