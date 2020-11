Sommer da applausi: para due rigori a Sergio Ramos. Il difensore non sbagliava dal 2018

Non succedeva dal 2018, ma stasera è accaduto due volte: Sergio Ramos sbaglia dal dischetto. È Sommer, il portiere della Svizzera, a fermare il difensore della Spagna e del Real Madrid, al 57′ e all’80’. Si ferma a 22 la striscia di rigori segnati consecutivamente dal capitano della Roja.

❌ Sergio Ramos had not missed a penalty since 2018…

Tonight he’s twice been denied from the spot by Sommer 🇨🇭🧤#NationsLeague pic.twitter.com/0PyVRBHEtC

— UEFA Nations League (@EURO2020) November 14, 2020