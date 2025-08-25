Sommer: “Da Calhanoglu e Mkhitaryan prenderei in prestito due qualità. Ecco cosa penso di Chivu”

25/08/2025 | 13:00:04

Il protagonista del “matchday programme” di casa Inter, in vista del match di questa sera tra i nerazzurri e il Torino, è Yann Sommer. All’interno dell’opuscolo online pubblicato dalla società nerazzurra, il portiere svizzero ha risposto a diverse domande. Di seguito le risposte dell’estremo difensore ex Gladbach: “Nel mio ruolo è fondamentale la tranquillità e la lucidità sono aspetti essenziali, come gestire la pressione. Ho sempre curato in modo particolare il gioco con i piedi, per me è una componente fondamentale. Fin dalle giovanili, ho lavorato molto per migliorarmi in questo senso e ho avuto la fortuna di avere allenatori che hanno valorizzato questa mia attitudine”. Una qualità da prendere in prestito: “Prenderei il tiro di Calhanoglu ma anche la mentalità di Mkhitaryan“. Su Chivu: “È un allenatore completo, si vede da come vive il campo con noi e da come gestisce le situazioni. È molto tranquillo ma anche molto attento: ha una grande mentalità ed energia”. Una chiosa finale sulle leggende da inserire nella sua squadra ideale della Beneamata: “Julio Cesar, Toldo, Ronaldo“.

Foto: sito Inter

