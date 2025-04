Sommer blinda la porta, Darmian e Thuram puniscono il Parma: Inter avanti 2-0 all’intervallo

L’Inter conduce per 2-0 sul Parma al termine della prima frazione di gioco al Tardini. La prima occasione della gara arriva dopo appena 10′ ed è per i padroni di casa: Sohm vede Valeri che crossa al centro per Bonny che trova il grande intervento di Sommer. Quattro minuti dopo la risposta dei nerazzurri che sbloccano la gara con Darmian. Sfortunato Hernani che rimette in gioco Dimarco in maniera del tutto fortuita. L’esterno dell’Inter serve Darmian che non sbaglia. Il Parma prova subito a reagire, ma è ancora Sommer a chiudere sulla conclusione di Man. Grandi emozioni e grandi parate. E anche Suzuki vuole rendersi protagonista. Conclusioni di Thuram, Lautaro prova la deviazione ma Suzuki si supera e in tuffo respinge. Sugli ultimi istanti del primo tempo, i nerazzurri trovano anche il raddoppio. Mkhitaryan scatta alle spalle della difesa e serve Thuram, il francese a centro area non colpisce bene e, in modo fortuito, riesce ugualmente a battere Suzuki.

Foto: Instagram Darmian