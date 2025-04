Sommer: “Bello tornare qui, ma sono felice all’Inter. Domani sarà dura”

Yann Sommer, il grande ex, ha parlato in conferenza alla vigilia di Bayern-Inter.

“Domani è molto importante per noi. Loro fanno pressing alto, aggressivo, una squadra forte, è importante fare la nostra partita, giocare la palla con coraggio come facciamo sempre con l’obiettivo di vincere. È bello essere qui e tornare, sono felice di giocare per l’Inter contro il Bayern e sono felice di essere all’Inter. Non siamo soddisfatti dopo l’ultimo pareggio di Parma. Domani sarà una partita dura. Il nostro recente periodo? Anche contro Udinese abbiamo avuto dei momenti in cui era troppo semplice per gli avversari creare occasioni, siamo una squadra difensivamente fortissima quando abbiamo energia, teniamo le posizioni: queste sono le cose che dovremo mettere in campo”.

Foto: sito Inter