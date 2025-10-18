Sommer: “Abbiamo sofferto, è difficile affrontare la Roma. Siamo felici anche per Chivu”

18/10/2025 | 23:08:13

Yann Sommer ha analizzato a DAZN la vittoria dell’Inter a Roma: “Non abbiamo giocato un grande secondo tempo, la Roma è forte ma abbiamo fatto bene in fase difensiva. Loro giocano uno contro uno e non è facile. Difendere a zona o a uomo cambia qualcosa per i difensori, ai portieri non cambia molto. Oggi su corner abbiamo rischiato, anche io ho fatto un’uscita strana, dobbiamo lavorare su queste situazioni. Abbiamo fatto tanti gol su corner, è importante non prenderli. L’abbraccio con Chivu? Siamo felici anche per lui, è stato bello. Era dura anche per lui, abbiamo lavorato molto bene con energia e soffrendo. Alla fine quando l’arbitro fischia è un momento di felicità e possiamo lasciarci andare, sono tre punti importanti”.

Foto: Instagram Sommer