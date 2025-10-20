Sommer: “Abbiamo lavorato duramente. Abbiamo giocato due finali di Champions in tre anni, pensiamo al percorso fatto”

20/10/2025 | 19:41:45

Yann Sommer ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Union SG-Inter: “Abbiamo avuto un inizio di stagione difficile, ma ci siamo sempre detti di stare tranquilli. Abbiamo lavorato duramente e la situazione è migliorata. Abbiamo fatto una partita importante a Roma, ora torniamo a concentrarci sulla Champions. Domani sarà importante. Ora non pensiamo al Napoli. Pensiamo partita per partita, la Champions è una competizione importante. Pensiamo al percorso fatto da questi ragazzi, raggiungere una finale non è da poco. Ci sono squadre che non raggiungono la finale due volte nel giro di 30 anni, figuriamoci in 3 anni. Vogliamo onorare il percorso fatto giocando una grande partita. Al Napoli penseremo appena finita la partita di domani. Mi piacerebbe parlare di quello che abbiamo costruito, vogliamo superare il turno, onorare questa competizione, il nostro blasone e la nostra identità, quello che la nostra società rappresenta in Europa”.

FOTO: X Inter