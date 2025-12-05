Sommer: “A Milano sto bene. Non farò l’allenatore, è troppo stressante”

05/12/2025 | 11:08:53

Intervistato da La Gazzetta dello sport, Sommer ha parlato della sua vita a Milano: “Vivo in centro e a Milano sto bene. Magari se ci fosse un po’ meno traffico sarebbe meglio, però mi piace girare e vivere la città come un milanese. Le bambine vanno a scuola e spesso andiamo al parco Sempione a giocare, una vita tranquilla. Premesso che io mi sento ovviamente svizzero, del vostro Paese mi piace la leggerezza e la gioia di vivere. Una sorte di voglia di libertà che forse manca un po’ a noi svizzeri che su certe cose siamo un po’ più rigidi. Non credo che farò l’allenatore, è un lavoro troppo stressante. Non ci ho pensato, nella vita ci sono tante cose da fare. Magari l’attore visto che ho già girato dei video divertenti con Michelle Hunziker? Con lei si è instaurata una bella intesa, ci siamo divertiti a fare delle cose in mezzo alla natura della nostra Svizzera. Per adesso faccio il portiere, poi si vedrà”.

Foto: Instagram Sommer