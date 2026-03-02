Soltanto Juventus: ufficiale il rinnovo di McKennie fino al 2030

Come anticipato nei giorni scorsi, Weston McKennie avrebbe rinnovato con la Juventus malgrado voci fantasiose lo avessero accostato addirittura all’Inter.

Ora il rinnovo fino al 2030 è anche ufficiale, questo il comunicato del club bianconero: “Dopo sei anni in bianconero, si rinsalda il legame tra Weston McKennie e la Juventus con un meritato prolungamento di contratto: è ufficiale l’accordo che legherà il giocatore classe 1998 e il club bianconero fino al 30 giugno 2030. Un rinnovo conquistato a suon di prestazioni di altissimo livello da parte del centrocampista statunitense, arrivato a Torino dallo Schalke 04 nell’agosto 2020 e diventato sempre più un riferimento: nella sfida di Coppa Italia contro l’Udinese dello scorso dicembre ha superato il traguardo delle 200 presenze in bianconero –diventate nel frattempo 220, in cui ha raccolto 26 gol e 26 assist, vestendo spesso e volentieri nelle ultime settimane i panni del bomber. Un giocatore diverso dagli altri, duttile e in grado di occupare letteralmente ogni posizione in campo – come dimostrato in questi mesi in cui, partendo da centrocampista, ha saputo esprimersi ad alto livello come realizzatore, rifinitore, esterno a tutta fascia, terzino e anche difensore. Un grimaldello da poter sfruttare sia a destra che a sinistra, a disposizione di mister Spalletti per provare a colpire ogni genere di avversario. Un ragazzo che ha saputo conquistare il cuore dei tifosi e che oggi raccoglie i frutti del lavoro quotidiano in allenamento. Congratulazioni Wes, da parte di tutta la famiglia bianconera!”.

2️⃣0️⃣3️⃣0️⃣✍ Weston McKennie rinnova il suo contratto ⚪️⚫️ La news ️ https://t.co/F4MS0pM20T pic.twitter.com/ZjsNdJRtz7 — JuventusFC (@juventusfc) March 2, 2026

Foto: X Juventus