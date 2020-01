Solskjaer: “Young-Inter? Non possiamo indebolirci, non pensiamo alle cessioni”

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha parlato anche del futuro di Ashley Young (in scadenza di contratto e sul taccuino dell’Inter, ma il club nerazzurro valuta diversi profili per la corsia mancina, come raccontato) nella conferenza stampa dopo la sconfitta contro il City. Queste le dichiarazioni dell’allenatore norvegese: “Ora non è il momento di pensare alle cessioni. Non possiamo indebolirci, dobbiamo rinforzarci”.

Foto: Twitter ufficiale Manchester United