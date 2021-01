Solskjaer: “United primo da solo stasera? La classifica la guardo ad aprile”

Questa sera il Manchester United può balzare da solo in vetta alla Premier con il recupero della gara con il Burnley. In caso di successo (ma momentaneamente anche di pareggio), i Red Devils sarebbero in vetta dopo 8 anni, quando ancora allenava il vate Sir Alex Ferguson.

Stuzzicato in conferenza stampa sull’argomento, il tecnico del Manchester, Solskjaer, ha così risposto alle domande della stampa: “Stasera potremmo essere primi da soli? Non mi interessa. Nessuno ricorda le classifiche di gennaio. È importante per noi restare stabilmente tra i primi quattro. Siamo arrivati in Champions solo tre volte da quando Sir Alex è andato via, quindi dobbiamo cercare di ripetere la scorsa stagione e migliorare quel terzo posto. Quando giocavo era diverso, arrivare terzi era deludente. Oggi c’è più concorrenza. Conta dove saremo ad aprile. Sapevamo che questa stagione sarebbe stata difficile per noi. Abbiamo iniziato più tardi di tutti e avevamo questa gara da recuperare. Ho solo detto ai miei giocatori di non perdere troppi punti e di restare agganciati al treno delle migliori”.

Foto: Twitter United