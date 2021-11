Solskjaer, un disastro continuo: il Watford ne fa 4 al Manchester United

Disastro del Manchester United. I Red Devils vanno k.o. contro il Watford: 4-1 il risultato finale che conferma le difficoltà della squadra e dell’allenatore Solskjaer. I risultati non arrivano e ora la posizione del tecnico norvegese è sempre più delicata, dopo essere stato messo in discussione più volte. Il Watford parte subito forte col gol di King al 28′ e quello di Sarr al 44′, dopo il primo tempo. Nella ripresa Van de Beek accorcia le distanze, ma il doppio giallo di Maguire complica le cose in casa Red Devils. Nel finale di partita arrivano i due gol di Pedro e Dennis che mandano al tappetto la squadra di Solskjaer.

Foto: Twitter Manchester United