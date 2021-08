Solskjaer: “Tutto fatto per Varane, è a Manchester. Dobbiamo sistemare alcuni dettagli burocratici”

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, nella conferenza stampa di presentazione del match di Premier League contro il Leeds, ha risposto anche ad una domanda riguardante l’arrivo di Raphael Varane. Ecco le sue parole:

“L’operazione non è ancora conclusa al 100%. Non si è ancora allenato con noi e vanno sistemati gli ultimi dettagli burocratici. L’isolamento ha tardato il suo arrivo, per questo non potrà essere con noi domani. E’ a Manchester, ha svolto le visite mediche e l’affare può considerarsi fatto. Ma ci sono ancora alcune cose da sistemare”.

Foto: Instagram Solskjaer