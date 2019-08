Solskjaer sull’addio di Lukaku: “Percorso concluso qui, lo United ha fatto un affare. Durante la tournée…”

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato per la prima volta in merito all’addio di Romelu Lukaku, attaccante belga trasferitosi dari Red Devils all’Inter. Queste le dichiarazioni del tecnico norvegese ai microfoni di Sky Sports UK: “Romelu aveva concluso il suo percorso qui, per lui era arrivato il momento di andarsene. Lo United ha fatto un buon affare e lui è felice, quindi entrambe le parti hanno ottenuto quello che volevano. Durante Lukaku era infortunato e per questo non ha giocato, ora spero che inizi al meglio con l’Inter”.

Foto: Twitter Manchester United