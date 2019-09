Solskjaer su Rashford: “Sta recuperando, spero di averlo a disposizione prima della sosta”

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato delle condizioni di Marcus Rashford, sulla via del recupero dopo l’infortunio rimediato contro il West Ham. Queste le dichiarazioni dell’allenatore norvegese: “Sta lavorando tanto e pian piano sta recuperando dopo l’infortunio. Spero di averlo a disposizione già in queste settimane prima della sosta per le Nazionali”.

Foto: Manchester United Twitter