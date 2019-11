Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa in merito alle condizioni fisiche di Paul Pogba, attualmente fuori per infortunio: “Non è ancora guarito, ma sta procedendo con il recupero. Va sul tapis roulant e sulla cyclette con la caviglia libera. Ci vorranno alcune settimane per recuperarlo, spero di riaverlo entro l’anno”.