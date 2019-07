Solskjaer su Pogba e Lukaku: “Fino ad ora nessuna offerta, non abbiamo bisogno di vendere”

In un incontro con la stampa nel corso della tournee australiana, Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha parlato anche della possibilità che Paul Pogba e Romelu Lukaku possano lasciare la squadra di ritorno in Europa. “Beh, ci sono stati un sacco di discorsi e speculazioni su molti dei nostri giocatori, per me è normale come al solito. Quando sei al Man United ti aspetti che queste cose saltino fuori in estate. Ho parlato con Pogba, Lukaku, Rashford, Jesse e, per quanto ne so, non abbiamo ricevuto alcuna offerta per nessuno dei nostri giocatori. Non abbiamo bisogno di venderli”.