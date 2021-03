Solskjaer su Diallo: “Talento entusiasmante ma deve abituarsi al ritmo del calcio inglese”

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, nella conferenza stampa di presentazione del match contro il West Ham, in programma domenica alle ore 20.45 all'”Old Trafford“, ha parlato anche dell’inserimento tra le fila dei Red Devils dell’ex atalantino Amad Diallo: “È un grande cambiamento per lui. È venuto qui da solo, ma si allena tutti i giorni e sta lavorando sodo. Sa di avere molto da imparare. È un talento entusiasmante ma dovrà abituarsi al ritmo, alla qualità e al livello a cui sta giocando ora. Non ha giocato molto nemmeno per l’Atalanta, quindi cerchiamo gradualmente di farlo giocare sempre di più, ma ha voglia di imparare e la sua voglia di allenarsi è stata perfetta”.

Foto: zimbio