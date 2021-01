Solskjaer su Diallo: “Devo vedere se aggregarlo alla prima squadra o all’Under 23”

Nella conferenza stampa di presentazione della sfida tra Manchester United e Watford di FA Cup, Ole Gunnar Solskjaer ha parlato anche del nuovo acquisto Amad Diallo: “Non si è ancora unito al gruppo in allenamento. Ho visto che ci sono molte aspettative su di lui e giustamente, è un giocatore con grandi qualità e non vediamo l’ora di aiutarlo a crecere. Dobbiamo dargli tempo per inserirsi, vediamo se nell’Under 23 o già in Prima squadra, ancora non ho deciso”.

Foto: Twitter Amad Diallo