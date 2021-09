Solskjaer su Cristiano Ronaldo: “C’erano tante aspettative, oggi è andata bene. Siamo contenti”

Ole Gunnar Solskjaer, dopo il successo contro il Newcastle del suo Manchester United, ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK. Su Ronaldo: “Sono contento per lui, per la squadra e per i tifosi. E’ un’atmosfera incredibile. C’erano tante aspettative per oggi ed è andata bene, siano tutti contenti. E’ la sensazione di essere tornato un po’ ai vecchi tempi, è speciale. Cristano è una persona speciale, è la storia di questo club e tornare qui ha dimostrato il suo amore per la squadra e la sua importanza in campo”.

Foto: Twitter Manchester United