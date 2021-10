Solskjaer si gioca il futuro nelle prossime gare. Ma il calendario è durissimo

Ole Gunner Solskjaer per il momento resterà sulla panchina del Manchester United. Dopo il clamoroso 0-5 con il Liverpool a Old Trafford, il futuro del tecnico è però fortemente in bilico. Le prossime tre partite saranno decisive per il tecnico, ma il calendario non gli dà una mano.

Lo United è atteso sabato 30 dal Tottenham, che neanche se la sta passando bene in Premier, prima di fare visita all’Atalanta, martedì 2 novembre in Champions e poi, il derby con il Manchester City sabato 6. Un trittico di gare durissimo che chiaramente diranno molto di più sul futuro del tecnico.

Foto: Twitter United