Solskjaer sfida Mourinho in Fenerbahce-Besiktas: “Spero che sia una brutta serata per lui”

04/05/2025 | 12:45:36

Il tecnico del Besiktas Ole Gunnar Solskjaer, ha parlato della sfida dalle ambizioni europee contro il Fenerbahce di Mourinho di questo pomeriggio. Le parole in una intervista concessa a BBC prima del big match del campionato turco: “Sono venuto qui per queste emozioni, è una cosa più importante di qualche soldo in più. Se arriviamo terzi, i giocatori avranno una settimana di vacanza in più in estate”. Sull’incrocio con lo Special One, che rischia di perdere terreno dal Galatasaray capolista: “I margini tra vincere e perdere nel calcio sono piccoli. A volte è meglio essere fortunati che bravi. Spero che sia una delle brutte serate di José”.

FOTO: X Fenerbahce