Solskjaer sfida il Mago Klopp, ad Old Trafford va in scena il derby d’Inghilterra

È tutto pronto in Premier League per lo storico e sentitissimo derby d’Inghilterra numero 231. Il Manchester United ospiterà il Liverpool, una sfida tra due squadre che vivono dei momenti assolutamente differenti. I Red Devils viaggiano a ritmi bassissimi e finora hanno raccolto appena 9 punti in 8 partite disputate, in poche parole si tratta del peggior inizio degli ultimi 30 anni. Numeri che, a quella latitudini, non fanno altro che indurre i tifosi a rimpiangere i tempi di Sir Alex Ferguson. I Reds, invece, arrivano con uno score a dir poco impressionante, anzi, perfetto: 8 successi in altrettante gare per un totale di 24 punti con 20 gol fatti e soltanto 6 subiti (in caso di blitz il Liverpool raggiungerebbe la 18esima vittoria di fila in Premier). Sulla carta non ci sarebbe assolutamente partita, ma l’emergente Ole Gunnar Solskjaer proverà comunque a sfidare il Mago Jurgen Klopp, tecnico campione d’Europa in carica. Ad Old Trafford presto si accenderanno i riflettori, appuntamento alle 17:30 di oggi per un match che mette di fronte le due squadre più titolate d’Inghilterra. A seguire le probabili formazioni.

Manchester United (4-2-3-1): Romero; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Young; McTominay, Matic; James, Mata, Rashford; Martial. Allenatore: Solskjaer.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. Allenatore: Klopp.

Foto: BBC