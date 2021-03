Solskjaer: “San Siro è un posto incredibile per giocare. Martial non ci sarà, gli altri li stiamo ancora valutando”

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida di San Siro contro il Milan, ritorno degli ottavi di finale di Europa League:

Chi resta a Manchester e chi viaggia verso Milano, tra David De Gea, Paul Pogba e Anthony Martial?

“Ce ne sono un paio che dobbiamo valutare se sono disponibili. Martial è un no definitivo. A parte questo, li stiamo valutando mentre parliamo, quindi alcuni potrebbero viaggiare altri hanno bisogno di confermare se sono ancora disponibili”.

Può dire se Pogba, Edinson Cavani e Donny van de Beek giocheranno?

“Ci sono sempre speculazioni qui. Come ho detto, li stiamo valutando. Si sono allenati e vediamo domani se c’è qualche risposta o no. Si sono tutti allenati ieri, si sono allenati oggi e vediamo che risposte ci saranno oggi. Donny si è concentrato molto duramente, sta lavorando duramente per tornare e questo è il nostro obiettivo”.

San Siro è uno degli stadi più affascinanti al mondo.

“Penso di aver giocato solo una volta in amichevole a San Siro. Sono stato soprattutto uno spettatore che guardava. Stadio fantastico con una storia e quando è pieno, è un posto incredibile per giocare. Purtroppo giocheremo in un’atmosfera diversa. Stasera prenderemo confidenza col terreno di gioco, faremo una piccola passeggiata in modo che i ragazzi possano avere un’idea di ciò che li circonda”.